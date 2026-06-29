Um homem conhecido como "Lucão" foi preso pela Polícia CivilFoto: Reprodução/PM
Traficante playboy do Leblon, foragido da Justiça e acusado de roubo é preso em Búzios
Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva durante operação realizada na Orla Bardot
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Eduardo Paes dá o tom da pré-campanha e acena à Região dos Lagos
Em entrevista exclusiva, pré-candidato ao Governo do Estado falou sobre turismo, segurança, meio ambiente, infraestrutura e pregou parceria com os prefeitos
Daniela Soares leva Araruama ao centro do debate ambiental no Rio
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Serginho se pronuncia sobre ameaças a Miguel cobra resposta rápida da polícia
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Vice-prefeito de Cabo Frio afirma ter sido ameaçado de morte e expõe tensão política
Miguel Alencar afirma que episódios ultrapassaram o debate político e envolveram a família
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Com quatro inaugurações na mesma semana, prefeito de Cabo Frio aposta na reestruturação da saúde e na ampliação dos serviços preventivos
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