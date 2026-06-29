Um homem conhecido como "Lucão" foi preso pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/PM

Um homem conhecido como "Lucão" foi preso pela Polícia CivilFoto: Reprodução/PM

Publicado 29/06/2026 11:07

Um homem conhecido como “Lucão” foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26), em Armação dos Búzios, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Segundo a investigação, ele é apontado como integrante do tráfico de drogas na região central do município.

A prisão foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (Armação dos Búzios), que localizaram Lucas da Silva Seviotti Cardoso na Orla da Praia da Armação.

De acordo com a Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios no curso de uma investigação que apura um roubo ocorrido na cidade.

A vítima teria sido agredida e teve o telefone celular levado durante a ação. Outro investigado também teve a prisão preventiva decretada no mesmo procedimento.

Após o cumprimento do mandado e das formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo fontes ligadas à investigação, ele teria ingressado no grupo há cerca de um ano e que o grupo seria liderado por um homem conhecido como “Kaio Pé Sujo”, que está preso.

A Polícia Civil informou que denúncias sobre foragidos da Justiça e atividades criminosas podem ser feitas de forma anônima à 127ª DP pelo telefone e WhatsApp (22) 98131-5050.