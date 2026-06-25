Projeto "Mar para Todos" - Foto: Reprodução

Projeto "Mar para Todos"Foto: Reprodução

Publicado 25/06/2026 12:10

Tem gente que olha para o mar e vê apenas paisagem. Mas, para outras pessoas, chegar até a areia e sentir a praia de perto ainda é um desafio. Em Armação dos Búzios, essa realidade ganha um caminho diferente nesta sexta-feira (26), com mais uma edição do projeto “Mar para Todos”, que leva pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para uma experiência de lazer na Praia do Forno.

A ação acontece às 14h, na Praia do Forno, um dos cenários mais conhecidos da cidade, e é organizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência.

A proposta é garantir que mais pessoas possam aproveitar o mar, a natureza e o espaço público com conforto, segurança e apoio adequado. Para isso, o projeto conta com estrutura adaptada e acompanhamento especializado durante toda a atividade.

De acordo com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a iniciativa não acontece apenas nesta data. O “Mar para Todos” também pode ser solicitado em outras ocasiões, mediante agendamento prévio. Para participar, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (22) 2350-6066 com pelo menos três dias de antecedência.

A ideia do projeto é ampliar o acesso aos espaços de lazer e reforçar a inclusão como parte da rotina da cidade, permitindo mais autonomia e qualidade de vida para pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Búzios destaca que o compromisso é permanente: tornar a cidade cada vez mais acessível, para que todos possam aproveitar suas belezas naturais com mais facilidade e dignidade.