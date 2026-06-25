Projeto "Mar para Todos"Foto: Reprodução
Búzios realiza edição do projeto "Mar para Todos" nesta sexta-feira (26) na Praia do Forno
Ação acontece às 14h e leva pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para um momento de lazer com estrutura adaptada e agendamento prévio
Vice-prefeito de Cabo Frio afirma ter sido ameaçado de morte e expõe tensão política
Miguel Alencar afirma que episódios ultrapassaram o debate político e envolveram a família
Serginho acelera entregas e amplia rede de atenção básica em Cabo Frio
Com quatro inaugurações na mesma semana, prefeito de Cabo Frio aposta na reestruturação da saúde e na ampliação dos serviços preventivos
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Daniela Soares inaugura melhorias em escola e rebate críticas nas redes sociais
"A eleição de prefeito é só em 2028. Em 2028 a gente resolve. Deixa eu governar", disse. Ela também afirmou estar preparada para embates políticos e declarou não se intimidar com pressões ou ataques virtuais
Motoboy relata agressão após confusão em entrega em Geribá, Búzios
Discussão teria começado por divergência no endereço cadastrado no aplicativo e terminou com danos à moto, à bag de transporte e ao pedido
Obra irregular em Búzios é embargada e caso vai à delegacia
Fiscalização identificou continuidade dos serviços mesmo após embargo emitido em abril
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