Obra permanece embargada até que toda a regularização seja apresentada - Ascom

Obra permanece embargada até que toda a regularização seja apresentada Ascom

Publicado 23/06/2026 17:23

Búzios - As secretarias de Ambiente e Urbanismo, Fiscalização Ambiental e Fiscalização Urbanística de Armação dos Búzios realizaram, nesta segunda-feira (22), uma ação de fiscalização em uma obra localizada no Centro da cidade e constatou o descumprimento de um embargo anterior.

Segundo o relatório fiscal, a construção já havia sido embargada em 16 de abril de 2026 por falta das licenças ambientais e urbanísticas obrigatórias. Mesmo assim, as equipes identificaram que os trabalhos seguiam em andamento, incluindo a ampliação do segundo pavimento.

Diante da situação, os agentes registraram a ocorrência e acionaram a Polícia Civil. Um responsável pela obra compareceu à 127ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, onde foi formalizado um boletim de ocorrência por descumprimento de embargo.

A Prefeitura informou que a obra permanece embargada até que toda a regularização seja apresentada pelos responsáveis.

O município reforçou ainda que o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais é fundamental para garantir segurança, organização urbana e respeito à legislação vigente.