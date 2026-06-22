Na delegacia, os inspetores constataram que o homem é reincidente no crime - Reprodução

Na delegacia, os inspetores constataram que o homem é reincidente no crimeReprodução

Publicado 22/06/2026 17:15

Búzios - Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual e ato obsceno na manhã deste sábado (20), na Praia Brava, em Búzios. O suspeito foi flagrado se masturbando publicamente e assediando frequentadoras do local. As vítimas são três turistas estrangeiras, entre elas uma adolescente.

A conduta do homem gerou revolta nas pessoas que estavam na praia. Antes da chegada das autoridades, banhistas decidiram intervir, cercando e contendo o suspeito para evitar que ele fugisse.

A detenção inicial foi feita por agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) após uma denúncia anônima. Por volta das 12h, policiais militares do 25º BPM chegaram para dar apoio, auxiliando na escolta do detido e no suporte às vítimas.

Todos foram encaminhados à 127ª DP (Búzios). Na delegacia, os inspetores constataram que o homem é reincidente: há cerca de dois anos, ele havia sido preso pelo mesmo crime após abusar de passageiras dentro de uma van de transporte alternativo da cidade.

O acusado permanece preso e à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e orienta que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia para realizar o reconhecimento formal do suspeito.