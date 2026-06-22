Na delegacia, os inspetores constataram que o homem é reincidente no crimeReprodução
Homem é preso após importunar mulheres e praticar ato obsceno na Praia Brava, em Búzios
Suspeito foi flagrado praticando atos obscenos diante de um grupo de mulheres, incluindo uma menor de idade, e acabou contido por banhistas antes da chegada das forças de segurança
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Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Homem é preso com pistola 9mm durante abordagem da PM em Búzios
Suspeito foi detido na Vila Verde, na Rasa, e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito
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