Imagens mostram o estado dos produtos dentro da bag após a confusão - Região Dos Lagos Notícias

Imagens mostram o estado dos produtos dentro da bag após a confusãoRegião Dos Lagos Notícias

Publicado 23/06/2026 17:41

Búzios - Um desentendimento entre um entregador de aplicativo e um cliente no bairro de Geribá, em Armação dos Búzios, terminou em confusão na última segunda-feira (21). Segundo o relato do motoboy, a discussão começou após ele identificar uma divergência no endereço informado para a entrega do pedido.

De acordo com o trabalhador, ao perceber que a localização cadastrada na plataforma estava incorreta, ele entrou em contato com o cliente para tentar esclarecer a situação. Durante a conversa, porém, os ânimos teriam se exaltado e a discussão evoluiu para um confronto no local.

O entregador afirma que o cliente chutou a motocicleta e a mochila de transporte utilizada para as entregas. Com o impacto, os alimentos transportados teriam sido danificados, causando a perda do pedido.

Vídeos gravados pelo próprio motoboy mostram o estado dos produtos dentro da bag após a confusão e registram a troca de acusações entre os envolvidos. Nas imagens, o trabalhador também afirma ter sido agredido fisicamente e ameaçado pelo cliente. Ainda durante a gravação, ele informa que seguiria para a delegacia para registrar a ocorrência.

O caso repercutiu nas redes sociais após o entregador publicar um desabafo sobre o episódio. Em uma das postagens, ele escreveu a frase “Nós vai te acha”, o que gerou debates entre internautas. Enquanto alguns demonstraram apoio ao trabalhador, outros criticaram o tom da mensagem.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o registro de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. As circunstâncias do caso e as versões dos envolvidos ainda deverão ser esclarecidas.