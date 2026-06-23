Imagens mostram o estado dos produtos dentro da bag após a confusãoRegião Dos Lagos Notícias
Motoboy relata agressão após confusão em entrega em Geribá, Búzios
Discussão teria começado por divergência no endereço cadastrado no aplicativo e terminou com danos à moto, à bag de transporte e ao pedido
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Discussão teria começado por divergência no endereço cadastrado no aplicativo e terminou com danos à moto, à bag de transporte e ao pedido
Obra irregular em Búzios é embargada e caso vai à delegacia
Fiscalização identificou continuidade dos serviços mesmo após embargo emitido em abril
Fabinho Costa cumpre agenda no Rio em busca de recursos para Iguaba
Prefeito se reúne com presidente do DER-RJ e com Douglas Ruas para tratar de mobilidade, infraestrutura, turismo e captação de investimentos
Pré-campanha ao governo ganha força com encontro de Douglas Ruas e prefeitos
Região dos Lagos teve participação expressiva. Estiveram presentes Daniela Soares, de Araruama, e Lucimar Vidal, de Saquarema; Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia; e Carlos Augusto, de Rio das Ostras
Homem é preso após importunar mulheres e praticar ato obsceno na Praia Brava, em Búzios
Suspeito foi flagrado praticando atos obscenos diante de um grupo de mulheres, incluindo uma menor de idade, e acabou contido por banhistas antes da chegada das forças de segurança
Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
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