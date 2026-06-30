Festa do Divino Espírito - Reprodução

Festa do Divino EspíritoReprodução

Publicado 30/06/2026 17:52

Búzios - A Festa do Divino Espírito Santo será realizada entre os dias 2 e 5 de julho, no Morro da Histórica Capela de Sant’Anna, em Armação dos Búzios. O evento é promovido pela Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia e pelos Devotos do Divino Espírito Santo em terras buzianas, com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, além da participação de representantes da cultura, da sociedade civil e do comércio local.

A programação reúne atividades religiosas, culturais, esportivas e comunitárias. Entre elas estão missas, procissões, tríduo, cortejos, apresentações culturais, shows musicais, travessia de natação, procissão marítima, distribuição do Arroz do Divino, gastronomia e feira de artesanato.

A abertura será no dia 2 de julho, com Café do Divino, Sermão de Pentecostes, reza do terço, procissão e levantamento do mastro, primeiro dia do tríduo, missa, quadrilha e show musical.

No dia 3 de julho, a programação contará com travessia de natação entre as praias dos Ossos e Azeda, abertura do Império do Divino, cortejo com as bandeiras, Projeto Divina Literatura, segundo dia do tríduo, missa e shows musicais.

No dia 4 de julho, haverá passagem da Corrida da Guarda Municipal, procissão marítima, distribuição do Arroz do Divino, apresentações culturais, terceiro dia do tríduo, missa, visita da Folia do Divino de Saquarema, distribuição de doces, soltura do preso do Império do Divino e show musical.

O encerramento será no dia 5 de julho, com alvorada, Pedal do Divino, almoço da festa, Bingo Surpresa, passeio de buggy em homenagem ao Divino, homenagem aos devotos e colaboradores, procissão, missa festiva, cortejo até o Império do Divino, show musical e arrancação do mastro.