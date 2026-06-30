Itens encontrados com o autor do furto - Rerodução

Itens encontrados com o autor do furto Rerodução

Publicado 30/06/2026 18:15

Búzios - Um adolescente de 16 anos foi detido na madrugada deste domingo (28) após ser apontado como autor de furtos a residências no bairro Manguinhos, em Armação dos Búzios. A ação começou depois que uma das vítimas conseguiu rastrear um iPad levado durante um furto e acionou a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, o crime inicial aconteceu no último dia 25, quando diversos objetos foram levados de uma residência na Rua Radamés Gnattali. Na madrugada deste domingo, a vítima informou aos policiais que havia localizado, por meio do sistema de rastreamento, a região onde o iPad estaria. A equipe fez buscas nas proximidades de um condomínio, mas o aparelho não foi encontrado naquele momento.

Pouco tempo depois, a vítima voltou a entrar em contato com a PM informando que o autor do furto havia sido identificado. No local, os policiais conversaram com a mãe do adolescente, que relatou ter encontrado vários objetos de origem desconhecida dentro de casa. Ao questionar o filho sobre o material, ele teria ficado nervoso e fugido.

Segundo a Polícia Militar, durante a fuga o adolescente invadiu outra residência, de onde pegou mais objetos e também a chave de um Audi prata. Em seguida, tentou deixar o condomínio dirigindo o veículo, mas foi abordado pelos policiais ainda na portaria.

Dentro do carro, os agentes encontraram uma grande quantidade de materiais, entre eles um MacBook, iPad, notebook, iPhone, caixas de som, câmera fotográfica, óculos inteligentes, equipamentos eletrônicos, acessórios, bebidas e diversos outros objetos, que foram apreendidos e reconhecidos pelas vítimas.

O adolescente, as vítimas e todo o material recuperado foram levados para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde a ocorrência foi registrada. De acordo com a PM, após os procedimentos na unidade, o adolescente foi autuado e liberado.