Caminhão recuperado pela PM em Búzios - Foto: Reprodução

Caminhão recuperado pela PM em Búzios Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:58

Búzios - Um - Um caminhão Volkswagen VW 6-90, de cor laranja, com registro de furto , foi localizado abandonado na Rua das Conchas, em Alto de Búzios, na manhã desta quarta-feira (12). O veículo estava sem condutor e foi recuperado por uma equipe do Setor I do 25º BPM após um alerta do sistema de monitoramento das câmeras da viatura.

A ocorrência começou por volta das 11h, quando a equipe realizava patrulhamento e recebeu a informação de que um caminhão com registro de furto estaria estacionado no local.

Os agentes foram até a rua indicada e encontraram o veículo. Após as verificações, foi constatado que o caminhão havia sido furtado na área da 34ª DP (Bangu), no dia 27 de julho de 2026.

A chave estava dentro do caminhão, o que permitiu que os policiais conduzissem o veículo até a 127ª DP, em Búzios. O caso foi apresentado à autoridade policial e registrado em ocorrência, ficando o veículo apreendido para as providências necessárias.

A localização também teve relação com uma denúncia recebida por meio de uma parceria entre o Disque-Denúncia e o 25º BPM. O chamado, registrado sob o número DD 3254.8.2026, informava sobre a mesma ocorrência.