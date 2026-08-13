Caminhão recuperado pela PM em Búzios Foto: Reprodução
Caminhão furtado é recuperado abandonado em Búzios
Veículo estava estacionado na Rua das Conchas, em Alto de Búzios, e foi levado para a 127ª DP após a localização
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Secretária do Ambiente de Búzios é exonerada após operação da PF
Roseli de Almeida Pereira deixou o cargo nesta quarta-feira (12), horas após a Operação Occulta Manus cumprir oito mandados de busca e apreensão em quatro cidades
Vice da Câmara de Araruama é alvo de denúncia da ex-companheira por agressão
Segundo a vítima, houve episódios de violência psicológica, humilhações e ofensas. Thiago Pinheiro negou, disse apenas que se exaltou e vai prestar depoimento nesta sexta-feira (14)
Búzios realiza feira de adoção com cães e gatos neste sábado (15)
Ação acontece das 9h às 13h, na Praça Santos Dumont, com vacinação antirrábica e microchipagem
Corpo é encontrado enterrado em área de mata em Búzios durante buscas
Fabiano Rodrigues de Oliveira desapareceu em 26 de julho, após fugir para uma área de mata depois de um ataque a tiros em Baía Formosa; identidade do corpo ainda não foi confirmada oficialmente
Crianças surpreendem prefeita Daniela Soares em Araruama
Alunos da rede municipal levaram verduras da horta da escola e conversaram com a prefeita sobre a Feira Literária da cidade
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