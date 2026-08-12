A PF investiga suspeitas de fraudes em licenças ambientais e favorecimento ilegal de particulares em Búzios.Foto: Reprodução
PF mira Secretaria de Ambiente e Urbanismo de Búzios por suspeita de fraude em licenças
Ação investiga possível favorecimento ilegal na concessão de autorizações ambientais e cumpre oito mandados de busca em quatro cidades da Região dos Lagos
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Búzios Biker Fest terá Capital Inicial e 20 bandas em quatro dias
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