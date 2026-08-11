Degusta Búzios 2026Reprodução
Degusta Búzios 2026 movimenta mais de R$ 4 milhões e vende 115 mil pratos
Festival gastronômico reuniu mais de 120 estabelecimentos durante dois fins de semana e teve impacto na ocupação hoteleira do município
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Búzios recebe competição de fisiculturismo neste sábado (15)
Evento será realizado no Geribá Tennis Park, das 11h às 21h
Foragido da Justiça por homicídio em Minas Gerais é preso em Búzios
Homem de 36 anos foi localizado nesta terça-feira (11), na Rua da Praia, após troca de informações entre setores de inteligência
Fabinho Costa recebe Medalha Tiradentes na Alerj
Homenagem foi proposta pelo deputado Fred Pacheco em reconhecimento à trajetória e à atuação na vida pública
Búzios Biker Fest terá Capital Inicial e 20 bandas em quatro dias
Evento acontece de 27 a 30 de agosto, no Campo do Azul e Branco, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Fabinho Costa cobra Enel por melhorias e reclamações sobre apagões em Iguaba
Reunião teve como pauta apagões recorrentes e problemas no fornecimento em diferentes bairros
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