Degusta Búzios 2026 - Reprodução

Degusta Búzios 2026Reprodução

Publicado 11/08/2026 19:53

Búzios - O Degusta Búzios 2026 terminou neste domingo (9) com - O Degusta Búzios 2026 terminou neste domingo (9) com mais de 115 mil pratos comercializados e uma movimentação econômica direta superior a R$ 4 milhões no município . O festival foi realizado em dois fins de semana, entre os dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto e 7, 8 e 9 de agosto.

De acordo com os dados divulgados sobre o evento, a rede hoteleira de Búzios chegou a 80% de ocupação durante o período. A movimentação também envolveu setores como comércio e serviços, além dos estabelecimentos participantes do festival.

Mais de 120 restaurantes e estabelecimentos participaram da programação. Os pratos principais foram comercializados por R$ 35, enquanto as sobremesas tiveram preço de R$ 28.

As atividades foram distribuídas por diferentes pontos de Búzios, incluindo as ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias e Travessa dos Pescadores, além da Orla Bardot e das praças Santos Dumont e dos Ossos.

Com o volume de vendas registrado durante os seis dias de programação, o festival encerrou a edição de 2026 com impacto na atividade gastronômica, no turismo e em outros segmentos da economia local.