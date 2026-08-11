Mr Búzios 2025 - Reprodução

Mr Búzios 2025Reprodução

Publicado 11/08/2026 19:30

Búzios - Búzios recebe, neste sábado (15), o - Búzios recebe, neste sábado (15), o Mr Búzios, competição de fisiculturismo que reunirá atletas de diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. O evento será realizado no Geribá Tennis Park, das 11h às 21h.

A competição é promovida pelo produtor de eventos esportivos Bruno Magalhães dos Santos, em parceria com a BRAFF (Brasil Fisiculturismo e Fitness), presidida por Gustavo Costa.

O evento integra o Calendário de Eventos do município e amplia a programação esportiva da cidade.

Durante a competição, os participantes serão avaliados conforme os critérios da modalidade, incluindo desenvolvimento muscular, definição, simetria e apresentação no palco.

A realização do Mr Búzios também busca aproximar o público do fisiculturismo e valorizar a preparação, a disciplina e a dedicação dos atletas envolvidos na competição.