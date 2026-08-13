O Corpo foi encontrado no meio da mata em Búzios Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Búzios - As buscas por Fabiano Rodrigues de Oliveira ganharam um novo capítulo nesta quarta-feira (12), em Armação dos Búzios. A equipe da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) encontrou um corpo enterrado em uma área de mata no bairro Baía Formosa, nas proximidades da Rua Amélia de Carvalho.
Fabiano está desaparecido desde a madrugada de 26 de julho, quando fugiu para uma área de mata após um ataque a tiros ocorrido na mesma região. Segundo informações preliminares, existe a possibilidade de o corpo encontrado ser do homem, mas a identificação ainda depende dos procedimentos oficiais e dos exames periciais.
O corpo estava em uma cova profunda e, de acordo com as informações apuradas, a localização exigiu uma série de buscas e um trabalho de inteligência das equipes de segurança. A partir das diligências, os policiais conseguiram chegar ao ponto onde o corpo estava enterrado.
Após a localização, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada. A área foi preservada para a realização dos trabalhos de perícia.
A descoberta deve ajudar a esclarecer o que aconteceu desde o desaparecimento de Fabiano. A Polícia Civil continua investigando o caso para confirmar a identidade do corpo, entender as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.
Até o momento, a Polícia Civil não confirmou oficialmente que o corpo encontrado seja de Fabiano Rodrigues de Oliveira.