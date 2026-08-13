O Corpo foi encontrado no meio da mata em Búzios - Foto: Reprodução

O Corpo foi encontrado no meio da mata em Búzios Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:08 | Atualizado 13/08/2026 17:08

Fabiano está desaparecido desde a madrugada de 26 de julho, quando fugiu para uma área de mata após um ataque a tiros ocorrido na mesma região. Segundo informações preliminares, existe a possibilidade de o corpo encontrado ser do homem, mas a identificação ainda depende dos procedimentos oficiais e dos exames periciais.

O corpo estava em uma cova profunda e, de acordo com as informações apuradas, a localização exigiu uma série de buscas e um trabalho de inteligência das equipes de segurança. A partir das diligências, os policiais conseguiram chegar ao ponto onde o corpo estava enterrado.

Após a localização, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada. A área foi preservada para a realização dos trabalhos de perícia.

A descoberta deve ajudar a esclarecer o que aconteceu desde o desaparecimento de Fabiano. A Polícia Civil continua investigando o caso para confirmar a identidade do corpo, entender as circunstâncias da morte e identificar possíveis envolvidos.

Até o momento, a Polícia Civil não confirmou oficialmente que o corpo encontrado seja de Fabiano Rodrigues de Oliveira.