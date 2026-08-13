O Corpo foi encontrado no meio da mata em Búzios Foto: Reprodução
Corpo é encontrado enterrado em área de mata em Búzios durante buscas
Fabiano Rodrigues de Oliveira desapareceu em 26 de julho, após fugir para uma área de mata depois de um ataque a tiros em Baía Formosa; identidade do corpo ainda não foi confirmada oficialmente
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Degusta Búzios 2026 movimenta mais de R$ 4 milhões e vende 115 mil pratos
Festival gastronômico reuniu mais de 120 estabelecimentos durante dois fins de semana e teve impacto na ocupação hoteleira do município
Búzios recebe competição de fisiculturismo neste sábado (15)
Evento será realizado no Geribá Tennis Park, das 11h às 21h
Foragido da Justiça por homicídio em Minas Gerais é preso em Búzios
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