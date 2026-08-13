16 animais estarão disponíveis para adoção, sendo oito cães e oito gatos, entre adultos e filhotes. - Foto: Reprodução

16 animais estarão disponíveis para adoção, sendo oito cães e oito gatos, entre adultos e filhotes.Foto: Reprodução

Publicado 13/08/2026 17:24

Búzios - A Secretaria da Causa Animal e Agricultura de Búzios realizará neste sábado (15), das 9h às 13h, uma feira de adoção na Praça Santos Dumont.

A Secretaria orienta os responsáveis a manterem a vacinação dos animais em dia. Para participar da ação com segurança, os gatos deverão ser levados em caixas de transporte. Os cães deverão utilizar guia e coleira.

Animais de pequeno porte também poderão ser transportados no colo ou em caixas. Já cães de maior porte ou com comportamento agressivo deverão utilizar focinheira.

A iniciativa faz parte das ações municipais voltadas à proteção e ao cuidado com os animais. A população poderá participar da feira e conhecer os animais disponíveis para adoção. “Adotar é um ato de amor, responsabilidade e transformação.”