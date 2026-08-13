16 animais estarão disponíveis para adoção, sendo oito cães e oito gatos, entre adultos e filhotes.Foto: Reprodução
Búzios realiza feira de adoção com cães e gatos neste sábado (15)
Ação acontece das 9h às 13h, na Praça Santos Dumont, com vacinação antirrábica e microchipagem
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Búzios recebe competição de fisiculturismo neste sábado (15)
Evento será realizado no Geribá Tennis Park, das 11h às 21h
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