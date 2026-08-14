Vítima vestia uma blusa rosa e uma bermuda camuflada - Búzios Notícias

Vítima vestia uma blusa rosa e uma bermuda camufladaBúzios Notícias

Publicado 14/08/2026 18:31

Segundo as informações, populares localizaram o corpo na água e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima, que vestia uma blusa rosa e uma bermuda camuflada, foi retirada da água pelos militares e colocada em um saco plástico.

Policiais militares da 5ª Companhia de Búzios também foram acionados e permaneceram no local aguardando a realização da perícia.

Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio. A identidade da mulher e as circunstâncias da morte ainda não foram informadas.