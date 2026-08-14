Vítima vestia uma blusa rosa e uma bermuda camufladaBúzios Notícias

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Búzios - O corpo de uma mulher foi encontrado boiando na tarde desta quinta-feira (13), na Praia Rasa, nas proximidades do Rio Una, em Búzios.
Segundo as informações, populares localizaram o corpo na água e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima, que vestia uma blusa rosa e uma bermuda camuflada, foi retirada da água pelos militares e colocada em um saco plástico.
Policiais militares da 5ª Companhia de Búzios também foram acionados e permaneceram no local aguardando a realização da perícia.
Após os procedimentos periciais, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio. A identidade da mulher e as circunstâncias da morte ainda não foram informadas.