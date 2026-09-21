Motociclista parando no meio da RJ-102 Foto: Reprodução
Vídeo mostra carro atingindo moto e matando mulher em Búzios
Imagens mostram motociclista parando no meio da RJ-102 antes de ser atingido; cena deve auxiliar na investigação do acidente
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Serginho sanciona pacote de leis voltado à população autista
Medidas de autoria de André Jacaré foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito criam ações de triagem precoce, atendimento itinerante, adaptação escolar e conscientização sobre diagnóstico tardio
Homem é encontrado morto no bairro Nova Vila Verde, em Búzios
Cristiano de Sousa Silva, de 39 anos, estava na Rua dos Hibiscos Amarelos quando recebeu auxílio de populares, mas não resistiu
Festival da Sardinha e Frutos do Mar começa nesta sexta (18) em Búzios
Evento chega à 10ª edição e segue até domingo (20), com 30 barracas de gastronomia e programação musical
Gerente do tráfico de Cem Braças é preso com 260 drogas em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria ligado ao Comando Vermelho e confessou a venda de entorpecentes durante a abordagem
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
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