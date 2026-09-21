Motociclista parando no meio da RJ-102 - Foto: Reprodução

Motociclista parando no meio da RJ-102 Foto: Reprodução

Publicado 21/09/2026 16:31

Um vídeo de câmeras de segurança registrou o momento em que um carro atinge uma motocicleta na madrugada deste domingo (20), na RJ-102, na altura da entrada do bairro José Gonçalves, em Búzios . O acidente envolveu uma motocicleta e dois carros e terminou com a morte de Letícia Simas Ribeiro, de 24 anos, além de deixar Fabrício de Souza Ferreira, de 21 anos, gravemente ferido.

Nas imagens, Fabrício, que pilotava a moto, aparece seguindo em uma direção e, em determinado momento, retorna e para no meio da pista. Quando tenta voltar para o fluxo que seguia anteriormente, a motocicleta é atingida pelo veículo.

Testemunhas contaram que Fabrício teria retornado para pegar um boné que teria caído. A informação, no entanto, ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

Segundo o registro do Comando de Policiamento de Trânsito, a Saveiro Cross seguia no sentido Búzios–Cabo Frio quando atingiu a motocicleta, que estava parada na rodovia. Com a força da colisão, a moto foi arremessada contra um Chevrolet Onix que trafegava no sentido contrário.

Fabrício conduzia a motocicleta e Letícia estava na garupa. Os dois foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados inicialmente para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, em Búzios.

Letícia não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico na unidade. Fabrício sofreu ferimentos graves e foi posteriormente transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde permanece em atendimento.

Informações preliminares chegaram a apontar uma possível amputação de uma das pernas de Fabrício. O estado de saúde e os procedimentos médicos realizados, porém, ainda precisam ser confirmados oficialmente pela unidade hospitalar.

Os motoristas da Saveiro Cross e do Chevrolet Onix não tiveram ferimentos graves. A ocorrência foi registrada pelo policiamento rodoviário e apresentada na 127ª Delegacia de Polícia de Búzios.

As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na apuração das circunstâncias da colisão. O caso será investigado pelas autoridades competentes.