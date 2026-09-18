As opções com sardinha serão comercializadas por R$ 25Divulgação
Festival da Sardinha e Frutos do Mar começa nesta sexta (18) em Búzios
Evento chega à 10ª edição e segue até domingo (20), com 30 barracas de gastronomia e programação musical
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Gerente do tráfico de Cem Braças é preso com 260 drogas em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria ligado ao Comando Vermelho e confessou a venda de entorpecentes durante a abordagem
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Homem é preso por tráfico de drogas na Rasa, em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito foi visto entregando entorpecentes e tinha material semelhante a drogas e dinheiro em espécie
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