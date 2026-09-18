As opções com sardinha serão comercializadas por R$ 25 - Divulgação

As opções com sardinha serão comercializadas por R$ 25Divulgação

Publicado 18/09/2026 15:25

Começa nesta sexta-feira (18) a 10ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar de Búzios . O evento acontece até domingo (20), no campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), a partir das 18h.

Ao todo, serão 30 barracas, sendo 25 voltadas para receitas inspiradas na culinária de Búzios. Cada uma oferecerá uma opção à base de sardinha e outra de frutos do mar, totalizando 50 pratos.

As opções com sardinha serão comercializadas por R$ 25, enquanto os pratos de frutos do mar terão o valor de R$ 30. O evento também contará com cinco barracas de doces, com opções como tortas, brigadeiros, doces no pote e outras sobremesas.

Programação musical

Nesta sexta-feira (18), a programação começa às 19h, com a Banda Eclipse. Na sequência, haverá DJ, às 20h30; Max e Banda, às 21h; DJ, às 22h30; e Cover Charlie Brown, às 23h. No sábado (19), os shows começam às 20h30, com Lance Maneiro. Às 21h30, haverá apresentação de DJ. Às 22h30, será realizado o show da cantora Marvvila.

No domingo (20), último dia do festival, a programação começa às 19h, com João e Fabrício. Depois, haverá DJ, às 20h30; Índio e Tribo do Reggae, às 21h; DJ, às 22h30; e Cover Tim Maia, às 23h. O evento reúne opções de gastronomia e apresentações musicais durante os três dias de programação.