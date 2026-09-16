Weryk Silva - Polícia Civil

Weryk SilvaPolícia Civil

Publicado 16/09/2026 16:12

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira (15), Weryk Aparecido da Silva e Silva, suspeito de tráfico de drogas na localidade da Rasa, em Armação dos Búzios . A ação ocorreu após uma denúncia sobre a prática do crime nas proximidades do Mercado Quilombo.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências pela Avenida Justiniano de Souza quando visualizaram Weryk fazendo uma entrega de entorpecentes a outro indivíduo. Durante a abordagem, foram encontrados com ele material aparentando ser entorpecente e dinheiro em espécie.

Ainda segundo os policiais, o outro homem abordado informou que havia feito uma transferência via PIX para Weryk com o objetivo de comprar a substância. Na sequência, a equipe realizou buscas nas imediações e encontrou mais material com características semelhantes ao localizado durante a abordagem.

Weryk foi levado para a 127ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O outro envolvido também foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis.

A ação foi coordenada pelo delegado titular da 127ª DP, Dr. Lauro Coelho.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.