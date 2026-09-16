Weryk SilvaPolícia Civil
Homem é preso por tráfico de drogas na Rasa, em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito foi visto entregando entorpecentes e tinha material semelhante a drogas e dinheiro em espécie
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Segundo a Polícia Civil, suspeito foi visto entregando entorpecentes e tinha material semelhante a drogas e dinheiro em espécie
Carro fica atolado na areia da Praia do Canto, em Armação dos Búzios
Veículo tentava retirar um jet ski do mar quando encalhou na altura da última servidão
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
Alexandre Martins participa da inauguração da primeira agência bancária da Rasa
Agência foi uma das condições impostas pela Prefeitura na licitação que definiu o banco responsável pela folha dos servidores municipais
Portão do Campo da SEB é furtado durante a madrugada em Búzios
Câmeras de segurança registraram a ação por volta das 2h26; autoridades realizaram buscas e identificaram o suspeito ainda pela manhã
Búzios recebe 1ª edição do Café e Chocolate em setembro
Programação reúne mais de 15 estabelecimentos comerciais e acontece em diferentes pontos do Centro
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