A programação acontece das 16h às 22h, na Praça Santos Dumont, na Rua das Pedras, no Shopping nº 1Foto: Reprodução
Búzios recebe 1ª edição do Café e Chocolate em setembro
Programação reúne mais de 15 estabelecimentos comerciais e acontece em diferentes pontos do Centro
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Serginho coloca governo em estado de vigília diante da sequência de chuvas
Rotina de acompanhamento começa às 5h30; mobilização envolve diferentes áreas
Curso para Marinheiro Auxiliar de Convés tem vagas em Búzios
Inscrições podem ser feitas até 15 de setembro, na Secretaria de Pesca e Esporte Náutico
Avenida José Bento Ribeiro Dantas recebe novo asfalto em Búzios
Intervenção foi realizada durante a noite e a madrugada; serviços devem ser retomados na segunda-feira (14)
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
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