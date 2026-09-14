A programação acontece das 16h às 22h, na Praça Santos Dumont, na Rua das Pedras, no Shopping nº 1 - Foto: Reprodução

A programação acontece das 16h às 22h, na Praça Santos Dumont, na Rua das Pedras, no Shopping nº 1Foto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 17:32

Búzios recebe, entre os dias 25 e 27 de setembro, a primeira edição do Café e Chocolate. O evento passa a integrar o Calendário Oficial do Município e reúne mais de 15 estabelecimentos comerciais.

A programação acontece das 16h às 22h, na Praça Santos Dumont, na Rua das Pedras, no Shopping nº 1 e na esquina com a Rua Turíbio de Farias.

Na Praça Santos Dumont, serão realizadas apresentações de voz e violão e degustações de cafés. O local também funcionará como um dos pontos de encontro da programação.

Na Rua das Pedras, estarão as confeitarias participantes, que irão apresentar seus produtos ao público durante os três dias. No Shopping nº 1, serão disponibilizados os chocolates que fazem parte do evento.

Durante a programação, moradores e visitantes poderão circular pelos diferentes pontos e conhecer as opções de cafés, chocolates e doces oferecidas pelos estabelecimentos participantes. O evento também contará com programação musical e degustações ao longo dos três dias.