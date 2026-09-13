A continuidade dos trabalhos está prevista para segunda-feira (14), a partir das 22h30.Foto: Reprodução
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A continuidade dos trabalhos está prevista para segunda-feira (14), a partir das 22h30.Foto: Reprodução
Avenida José Bento Ribeiro Dantas recebe novo asfalto em Búzios
Intervenção foi realizada durante a noite e a madrugada; serviços devem ser retomados na segunda-feira (14)
Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
STF anula eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Araruama
Decisão acolhe pedido do partido Cidadania e invalida a recondução do vereador Magno Dheco
Ramon Gidalte, do PL, pede votos para André Ceciliano (PT) em Casimiro
Aparição do prefeito ao lado do petista, nesta terça (8), gerou reações negativas no cenário político local
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