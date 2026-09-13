A continuidade dos trabalhos está prevista para segunda-feira (14), a partir das 22h30. - Foto: Reprodução

A continuidade dos trabalhos está prevista para segunda-feira (14), a partir das 22h30.Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2026 14:01

Um trecho da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no sentido Centro, passou por fresagem da camada asfáltica entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12), em Búzios. O serviço foi realizado das 22h às 4h30, entre a Escola Nicomedes e a Rua da Linguiça, como preparação para a aplicação de uma nova camada de asfalto.

Durante a intervenção, equipes utilizaram equipamentos para retirar a camada superficial do pavimento. O trânsito funcionou no sistema de siga e pare, com orientação dos responsáveis pelo serviço.

Segundo o secretário de Obras, Marcelo Junior, a continuidade dos trabalhos está prevista para segunda-feira (14), a partir das 22h30, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

“Devido à extensão do trecho, os trabalhos serão retomados de forma programada para garantir a execução adequada da intervenção”, informou o secretário.

Marcelo Junior acompanhou os serviços durante a operação noturna. De acordo com ele, a realização dos trabalhos à noite busca reduzir os impactos no trânsito e os transtornos para quem utiliza a Avenida José Bento Ribeiro Dantas diariamente.

A via é um dos principais acessos ao Centro de Búzios. A intervenção integra os serviços de manutenção e melhoria da infraestrutura viária do município.

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