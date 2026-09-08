A unidade está instalada ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS).Foto: Reprodução
Castramóvel retoma atendimentos na Rasa, em Búzios
Unidade móvel está instalada na localidade do Cruzeiro, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS), e volta a realizar os serviços nesta terça-feira (8)
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