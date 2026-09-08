A unidade está instalada ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS). - Foto: Reprodução

A unidade está instalada ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS).Foto: Reprodução

Publicado 08/09/2026 18:05

Búzios - O Castramóvel retomou os atendimentos nesta terça-feira (8) na localidade do Cruzeiro, na Rasa, em - O Castramóvel retomou os atendimentos nesta terça-feira (8) na localidade do Cruzeiro, na Rasa, em Armação dos Búzios. A unidade está instalada ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS).

A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Causa Animal e Agricultura e dá continuidade ao cronograma de atendimentos após a passagem do Castramóvel pela Brava.

O serviço faz parte das ações municipais voltadas à saúde animal e tem como objetivo levar os atendimentos para diferentes localidades do município, facilitando o acesso dos tutores.

Com a retomada na Rasa, a equipe seguirá o cronograma definido para a unidade móvel. A programação contempla outros locais do município.

Os tutores são orientados a acompanhar os canais oficiais para consultar informações sobre os atendimentos e os próximos pontos que receberão o Castramóvel.