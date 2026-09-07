Momento do acidente Foto: Reprodução
Carro bate em poste e deixa trânsito em meia pista em Búzios
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), nas proximidades do pórtico de entrada do município
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