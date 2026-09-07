Momento do acidente - Foto: Reprodução

Momento do acidente Foto: Reprodução

Publicado 07/09/2026 15:01

Búzios - Um acidente envolvendo um veículo de passeio deixou o trânsito em meia pista na manhã desta segunda-feira (7), na RJ-102, nas proximidades do pórtico de Búzios. O condutor perdeu o controle da direção e o carro colidiu contra um poste de energia elétrica, afetando a circulação de veículos no trecho. - Um acidente envolvendo um veículo de passeio deixou o trânsito em meia pista na manhã desta segunda-feira (7), na RJ-102, nas proximidades do pórtico de. O condutor perdeu o controle da direção e o carro colidiu contra um poste de energia elétrica, afetando a circulação de veículos no trecho.

Por causa da colisão, o trânsito passou a seguir por apenas uma das pistas. A ocorrência aconteceu nas proximidades do principal acesso ao município.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a perda de controle da direção. Também não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.