Mulher percebeu que o homem estava com o pênis ereto Folha de Búzios
Mulher relata importunação sexual na Praia de Geribá, em Búzios
Vítima afirma que homem permaneceu nas proximidades, praticou ato obsceno e a observou enquanto estava com outra mulher
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Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
Prefeitos se reúnem em São Pedro para alinhar pautas regionais
Encontro do Conderlagos reuniu gestores de oito municípios e colocou infraestrutura, turismo, Defesa Civil e proteção às mulheres na mesa
Búzios registra redução nos índices de crimes em agosto, aponta ISP
Levantamento do ISP/GEO aponta ausência de registros em três indicadores e queda de 80% nos roubos de rua
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