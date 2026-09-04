Mulher percebeu que o homem estava com o pênis ereto - Folha de Búzios

Mulher percebeu que o homem estava com o pênis ereto Folha de Búzios

Publicado 04/09/2026 14:21 | Atualizado 04/09/2026 14:49

Búzios - Uma mulher relatou ter sido vítima de uma situação de importunação sexual enquanto tomava sol na - Uma mulher relatou ter sido vítima de uma situação de importunação sexual enquanto tomava sol na Praia de Geribá , em Búzios, nesta quinta-feira (3). Segundo o relato, o caso ocorreu no canto esquerdo da praia.

De acordo com a mulher, ela estava deitada tomando sol e usando fones de ouvido quando abriu os olhos após ser cumprimentada por um amigo. Nesse momento, percebeu a presença de um homem que permanecia parado nas proximidades e, segundo ela, aparentava observá-la. Inicialmente, a vítima acreditou que ele estivesse esperando alguém.

Ainda conforme o relato, depois de algum tempo, a mulher percebeu que o homem estava com o pênis ereto e teria começado a se masturbar, mantendo uma das mãos dentro da calça enquanto olhava para ela e para outra mulher que estava próxima. A vítima contou que ficou sem reação diante da situação.

“Eu nem sei como explicar o quanto fiquei paralisada. Comecei a tremer, sem saber o que fazer”, relatou.

Diante do ocorrido, a mulher pegou o celular e tentou registrar o homem em vídeo de forma discreta. Segundo ela, durante a segunda gravação, o homem percebeu que estava sendo filmado.

O relato encaminhado à reportagem termina nesse momento e não informa o que ocorreu posteriormente. Em situações de importunação sexual ou atos obscenos em espaços públicos, a orientação é procurar um local seguro, pedir ajuda a pessoas próximas e acionar as autoridades competentes.