Incêndio em uma das suítes do Hotel Don Quijote - Foto: Reprodução

Incêndio em uma das suítes do Hotel Don QuijoteFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:04

Búzios - Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (2) após um - Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (2) após um incêndio em uma das suítes do Hotel Don Quijote , no Centro de Búzios. Segundo o 25º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 5h para atender a uma ocorrência de ameaça com arma branca dentro do estabelecimento.

Quando os policiais chegaram ao hotel, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia controlado o incêndio. Nos fundos do estabelecimento, os agentes localizaram um homem com queimaduras pelo corpo.

Ele recebeu atendimento dos bombeiros no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Búzios, onde permanece internado sob custódia da Polícia Militar. De acordo com a PM, nenhum hóspede ou funcionário ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (DP).

Ainda segundo a Polícia Militar, o mesmo homem havia se envolvido, horas antes, em uma ocorrência nos fundos do DPO de Manguinhos. Conforme o relato da corporação, ele teria utilizado uma pedra para tentar atingir uma policial que estava de serviço. Na ocasião, a sargento deu voz de prisão ao homem e o levou para a delegacia. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Depois de deixar a unidade policial, o homem teria ido ao Radical Parque, também no Centro de Búzios. Segundo a PM, ele entrou posteriormente no hotel pelo portão do estacionamento, por volta das 22h, e deixou o local em seguida. Ainda de acordo com a corporação, ele retornou ao hotel por volta das 5h, quando teve início a ocorrência envolvendo o incêndio.

O homem permanece internado e sob custódia da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e incêndio. As circunstâncias, a dinâmica e a causa do incêndio serão apuradas pela perícia.