Segundo a polícia, havia um mandado de prisão contra Richardson por roubo majorado, expedido pela Comarca de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. As investigações apontam que ele teria participado, em 2018, de um assalto à mão armada contra um motorista de aplicativo no estado mineiro.
Ainda de acordo com os agentes, depois do crime, Richardson teria deixado Minas Gerais e passado a morar em Armação dos Búzios, onde permaneceu por anos até ser localizado.
A prisão aconteceu durante diligências realizadas pelas equipes na cidade. Após ser encontrado, o homem foi levado para a 126ª DP, em Cabo Frio, onde foram realizados os procedimentos previstos.
Richardson permanece à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.
A reportagem tentou contato com a defesa do preso, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.
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