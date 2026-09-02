Richardson Jucelei Ferreira Rodrigues - Polícia Civil

Richardson Jucelei Ferreira RodriguesPolícia Civil

Publicado 02/09/2026 14:28 | Atualizado 02/09/2026 14:28

Búzios - Depois de anos sendo procurado pela Justiça de Minas Gerais, um homem foi localizado em uma mansão de luxo em Armação dos Búzios. Richardson Jucelei Ferreira Rodrigues foi - Depois de anos sendo procurado pela Justiça de Minas Gerais, um homem foi localizado em uma mansão de luxo em Armação dos Búzios. Richardson Jucelei Ferreira Rodrigues foi preso nesta terça-feira (1) por policiais civis da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, com apoio de agentes da FICCO-MG.

Segundo a polícia, havia um mandado de prisão contra Richardson por roubo majorado, expedido pela Comarca de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. As investigações apontam que ele teria participado, em 2018, de um assalto à mão armada contra um motorista de aplicativo no estado mineiro.



Ainda de acordo com os agentes, depois do crime, Richardson teria deixado Minas Gerais e passado a morar em Armação dos Búzios, onde permaneceu por anos até ser localizado.



A prisão aconteceu durante diligências realizadas pelas equipes na cidade. Após ser encontrado, o homem foi levado para a 126ª DP, em Cabo Frio, onde foram realizados os procedimentos previstos.



Richardson permanece à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.



A reportagem tentou contato com a defesa do preso, mas não localizou, e o espaço segue aberto para manifestação.