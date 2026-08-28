Capital Inicial - Foto: Reprodução

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Publicado 28/08/2026 14:46

Realizado pelo Búzios Moto Clube, o evento chega à 13ª edição com quatro dias de programação, 20 bandas de rock e dois palcos. O encontro reúne motociclistas de diferentes localidades e integra a agenda de eventos do município em agosto.

A entrada é mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além dos shows, o público pode acompanhar apresentações de wheeling e visitar a área de expositores, com acessórios para motocicletas e produtos relacionados ao segmento.

A programação também conta com praça de alimentação, área de camping para os participantes, sorteio de brindes, venda de camisas e entrega de troféus para motoclubes e motogrupos.

O Búzios Biker Fest segue com atividades até domingo (30), reunindo participantes ligados à comunidade do motociclismo.