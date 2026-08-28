Capital InicialFoto: Reprodução
Búzios Biker Fest começa nesta sexta (28) com Capital Inicial entre atrações
Encontro reúne motociclistas de diferentes localidades, com shows, apresentações de wheeling, expositores e programação até domingo (30)
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Daniela Soares arma Guarda de Araruama e mira reforço no combate ao crime
Com R$ 1,3 milhão em investimentos, prefeita entrega equipamentos à primeira Guarda Civil Municipal armada do interior, segunda do Estado do Rio
Serginho aposta em novos voos para turbinar turismo e economia de Cabo Frio
Novas operações começam em dezembro e chegam em meio a números positivos na abertura de empresas e na geração de empregos
Búzios Biker Fest reúne motociclistas em quatro dias de programação
Evento acontece entre 27 e 30 de agosto, com 20 bandas, dois palcos, apresentações de wheeling, área de expositores e show do Capital Inicial
Polícia prende suspeito de monitorar viaturas e vender drogas em Búzios
Elemento teria relatado aos agentes que exercia a função para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil com o tráfico
Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
Fábio do Pastel entrega escola quilombola revitalizada e mira ampliação em São Pedro
Unidade em Botafogo, que é considerada a primeira da rede municipal no Rio de Janeiro, já oferece o 2º segmento do Ensino Fundamental, recebeu melhorias estruturais e deve ganhar novas salas de aula
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