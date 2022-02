Búzios

Búzios se consagra como a cidade com a menor taxa de letalidade contra a Covid-19 na Região pelo segundo ano consecutivo

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ), da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com índice de 1,10% de infectados, Búzios é a cidade da Baixada Litorânea que mais salvou vidas na luta de combate ao Covid-19

