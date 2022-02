Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha - Prefeitura de Búzios

Centro de atendimento a Covid-19 em Búzios custa menos que a antiga tenda e ainda é Hospital de campanha Prefeitura de Búzios

Publicado 25/02/2022 10:35

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio se consagra, pelo segundo ano consecutivo, como a cidade da Região com a menor taxa de letalidade contra a Covid-19. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ), da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, com índice de 1,10% de infectados, Búzios é a cidade da Baixada Litorânea que mais salvou vidas na luta de combate ao Covid-19.

'A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, informa que dos nove municípios da Região dos Lagos, Armação dos Búzios foi a cidade que mais salvou vidas na luta de combate ao Covid-19', informam.



A estimativa comprova a importância do trabalho executado e do investimento em políticas públicas voltadas à saúde e a estruturação dos serviços, incluindo a abertura de novos leitos e a troca de uma tenda de triagem, instalada no município, para um hospital de campanha exclusivo para atendimentos de pacientes com suspeitas da doença.



Com 8.399 casos curados da COVID-19, Búzios apresenta a menor taxa de letalidade da Baixada Litorânea com o índice de 1,10%. Em segundo lugar está Iguaba Grande com 2,3%, seguido por Casemiro de Abreu e Arraial do Cabo com 2,5% e Rio das Ostras com 2,6%. O município de Cabo Frio registra 3,9%, São Pedro d’Aldeia 4,4%, Araruama 5,5% e Saquarema aparece em última posição no ranking com 7%.



A Coordenação de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde CIEVS – faz parte de uma rede de alerta e respostas rápidas às emergências em saúde pública estabelecida pelo Ministério da Saúde e atende a demanda do Regulamento Sanitário Internacional – RSI que compõe uma estratégia mundial de alerta e resposta.