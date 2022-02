Programa Patrulha Escolar será implantado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/02/2022 10:34

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia em parceria com a Polícia Militar, 25⁰ Batalhão -Cabo Frio/RJ, realizou nesta quarta-feira (23) uma reunião de apresentação da proposta do Programa Patrulha Escolar - Proteção à criança e ao adolescente, Hotel Rio Búzios.

O programa foi apresentado pelos cabos Comandante Costa e Andrea, que trouxeram a proposta aderida pelo município.

Estiveram presentes: Secretário de Governo Leandro Pereira, Poder Legislativo: vereadores Rafael Aguiar, Niltinho de Beloca, Uriel, Josué Pereira, Aurélio e o assessor do vereador Dida, a coordenadoria da criança e adolescente, Érica Rodrigues, representante da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Dr. Syllas Cabral e Diretores gerais das unidades escolares da Rede municipal de ensino e equipe SEMED.