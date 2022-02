Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil - Imagem de internet

Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil Imagem de internet

Publicado 23/02/2022 15:00

Búzios - O destino turístico mais procurado da Região dos Lagos e um dos lugares brasileiros mais procurados do mundo, o município de Búzios já se prepara para a baixa temporada com a organização de um grande evento por mês.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Dia, a partir de março, um novo calendário de eventos, de qualidade, começará a acontecer no balneário mais charmoso do Brasil.

De acordo com informações, desde shows com Capital Inicial, Festival de Jazz e Blues até a cantora evangélica Aline Barros, e ainda a banda fenômeno Melim, aterrisarão em Búzios atraindo turistas, visitantes e aquecendo a economia local, bem como fomentando ainda mais a ocupação e a procura na rede hoteleira da cidade.

A península da Região dos Lagos está empenhada em atrair e fortalecer o turismo o ano inteiro, e não só no Fim de ano ou no Verão, como acontece em qualquer lugar.

'Vale lembrar que Búzios vive um novo momento turístico e econômico desde a realização do ‘Degusta Búzios’ em outubro do ano passado, que marcou um recomeço para a cidade, tanto em movimento, quanto em circulação na economia e geração de emprego. E claro, terá ‘Degusta Búzios’ esse ano também', informam ao Dia.