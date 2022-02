Escolas municipais de Búzios funcionarão com 75% de aulas presenciais - Imagem de internet

Publicado 23/02/2022 14:59

Búzios - O município de Búzios, destino turístico preferido da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, lança uma campanha intitulada “Criança é Prioridade”, onde estimula a população buziana a doar parte do Imposto de Renda devido para Fundos de Defesas dos Direitos da Criança e do Adolescente

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realiza a campanha “Criança é Prioridade” para que as pessoas ou empresas direcionem parte do imposto de renda devido aos Fundos de Defesas dos Direitos da Criança e do Adolescente. A doação solidária não tem custo adicional. Você receberá 100% da contribuição na declaração do seu imposto de renda.



'A campanha tem por objetivo esclarecer sobre o benefício fiscal relativo à destinação de parte do imposto de renda devido aos Fundos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990', informam.



A legislação brasileira permite que as empresas direcionem até 1% do Imposto de Renda devido aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. No caso de contribuintes Pessoa Física, esse percentual é de 6%. Em ambas as situações, a renúncia fiscal é por parte da União. Ou seja, em vez de o contribuinte destinar essa parcela do Imposto de Renda devido ao governo federal, ele tem a oportunidade de direcionar esse valor para um fundo – seja ele municipal, distrital, estadual ou nacional – para que seja aplicado exclusivamente para financiar projetos e programas que garantam a crianças e adolescentes um futuro melhor.



Neste ano de 2022 a campanha seguirá firme para que os contribuintes possam destinar até 3% do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais voltados para a promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, sobretudo na área da educação. A regra vale para quem já faz a declaração no modelo completo. A declaração do Imposto de Renda deve começar a ser entregue no dia 2 de março deste ano.