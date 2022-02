Guarda de Búzios auxilia Policia Civil na prisão de duas pessoas - Guarda Municipal de Búzios

Publicado 22/02/2022 13:56

Búzios - A Guarda Municipal de Búzios, por meio da Romu, foi acionada neste domingo (20) pela Polícia Civil para auxiliar em uma operação para prender em flagrante um homem acusado de tentar matar o próprio irmão. A operação terminou com duas pessoas presas por tentativa de homicídio, falsificação ideológica e tráfico de drogas.



No local indicado pela vítima, os agentes localizaram o acusado. Entretanto, o mesmo negou ser o procurado e apresentou uma identidade falsa. Após ser conduzido à Delegacia ele foi identificado e reconhecido pela vítima.

Ainda na DP o acusado deu início à uma outra ocorrência: acusou a vítima e um outro parente de traficarem drogas no centro da cidade. A polícia e a GCM foram ao encontro do tal parente e, com sua autorização, conseguiram apreender em seu domicílio uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Somados ao que fora encontrado na sua bolsa, o material total foi de:

01 tablete de maconha prensada



60 papelotes de cocaína



170 comprimidos de droga sintética



R$ 264,00 em espécie



Os acusados de tentativa de homicídio e tráfico de drogas ficaram presos em flagrante, a vítima foi liberada após ser ouvida.