Búzios

Secretários Municipais de Búzios se reúnem com Governo do Estado para pedir por mais segurança na cidade

Dentre as demandas, está a implantação do Projeto Segurança Presente, aumento do efetivo da Polícia Civil da 127º DP e o aumento do efetivo da 5ª Cia do 25º BPM

Publicado há 3 dias