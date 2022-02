Búzios se prepara para construir o 'Museu da Identidade Buziana' - Divulgação

Búzios se prepara para construir o 'Museu da Identidade Buziana' Divulgação

Publicado 21/02/2022 15:26

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio se prepara para construir o 'Museu da identidade Buziana', segundo informações exclusivas obtidas pelo Dia.

Segundo Luiz Romano, Secretário de Cultura de Búzios, a cidade está com o novo projeto da construção de um novo museu: 'A proposta do novo museu é um museu da identidade buziana, um mundo em Búzios, falar e lembrar dos nossos povos tradicionais como os quilombolas, caiçaras, pescadores, da marisqueira, da festa de Sant'ana, festa de São Pedro, não esquecendo das nossas belezas naturais exuberantes e ainda com espaço para exposição de coleções particulares e itinerantes. Um museu de território, pedagógico, onde as famílias buzianas poderão se ver nele e os visitantes e turistas conhecerem nossa rica história e identidade', afirma o Secretário.

De acordo com Romano, até o primeiro semestre será apresentado o projeto do Museu da Identidade Buziana a população. O Secretário tem visitado vários museus dentro do Brasil, além de pinacotecas e feiras de antiguidades pelo país.

'O mundo se encontra em Búzios e vamos criar um museu onde a população tenha acesso, com função cultural, onde o turista conheça a nossa história e o historiador possa buscar informações para os seus estudos', declara Luiz Romano, Secretário de Cultura de Búzios.