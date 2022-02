Cerca de 150 mil litros de esgoto deixaram de ser despejados diariamente nas praias de Búzios depois da Campanha Esgoto Zero - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/02/2022 11:43

Búzios - Na última terça-feira (15), o prefeito em exercício do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e secretário de Obras Miguel Pereira percorreu as ruas do bairro de Tucuns para acompanhar o trabalho das equipes que realizaram a mega operação de combate ao esgoto irregular no local.

A ação foi realizada na rua José Rodrigues e aconteceu em parceira com as Secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo e Ordem Pública. O trabalho das equipes contou com a limpeza e desobstrução dos bueiros, desligamento das redes de esgoto nas redes pluviais e aplicação de notificações para as residências que possuem a ligação irregular da sua rede de esgoto.

De acordo com Sr. Miguel, após visita realizada pelo prefeito e alguns vereadores no local no ano passado, vários problemas foram identificados o que causou grande preocupação. Construções irregulares, aterramento do brejo e despejo irregular de esgoto já davam indícios iminentes de uma tragédia anunciada.

Os constantes alagamentos ocorridos com as chuvas se devem ao fato do excesso do esgoto misturado com as águas pluviais, por este motivo a operação consiste inicialmente na retirada dos esgotos dos ralos. Os fiscais do ambiente detectaram mais de dez residências fechando o esgoto diretamente no ralo. A ação foi bem aceita e os moradores que possuem a sua ligação regular parabenizaram o trabalho que vem sendo executado pelas secretarias na região.

O gestor ressaltou que após questionamento do Ministério Público a respeito do assunto, a secretaria emitiu resposta e solicitou um prazo de 3 meses para o atendimento da demanda, entretanto enfatizou que, de acordo com o andamento das ações, o previsto é que isto ocorra bem antes do previsto.

Desde o início das operações, em outubro do ano passado, aproximadamente 150 mil litros de esgoto deixaram de ser despejados diariamente nas praias da cidade. O administrador afirmou ainda que se as ações seguirem no mesmo ritmo de trabalho, a previsão estimada será a diminuição do despejo de aproximadamente 600 a 700 mil litros de esgoto no mar.

“É um absurdo, hoje as pessoas estão jogando esgoto no ralo com a maior normalidade do mundo. As operações de fiscalização e trabalho das equipes serão intensificadas e seguirão por toda a cidade. O objetivo é diminuir cada vez mais o despejo de esgoto nos mares de Búzios”, declarou.