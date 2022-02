Búzios foi o primeiro município da Região dos Lagos a enviar voluntários para Petrópolis em ajuda e solidariedade - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios

Publicado 18/02/2022 13:54

Búzios - O município de Armação dos Búzios foi o primeiro da Região dos Lagos do Rio a enviar uma equipe de voluntários para a cidade de Petrópolis devido a tragédia que aconteceu na última terça-feira em decorrência das fortes chuvas, alagamentos e deslizamentos.

A equipe de voluntários da Prefeitura de Búzios foi formada pela Guarda Ambiental, Defesa Civil e Guarda Vidas e seguiram na madrugada desta quinta-feira (17) para a cidade de Petrópolis, para ajudar nos trabalhos de ajuda humanitária.



Com a tragédia ocorrida no município localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vários estados e cidades do Brasil estão unindo forças e se mobilizando para arrecadar donativos para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o local.

A força-tarefa de Búzios, representando a cidade em nome do prefeito Alexandre Martins, ficará até a noite de sexta (18) no local oferecendo todo o trabalho voluntário aos órgãos competentes e retornará da segunda-feira (21) para realizar a entrega das doações recebidas pela população.



Água mineral, alimentos, produtos de higiene, colchões, roupas e calçados poderão ser entregues nos pontos de arrecadação: Espaço Cultural Zanine, Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho e Renda, Subprefeitura da Rasa, Posto de Atendimento Avançado na Cem Braças (PAP), igrejas e escolas.