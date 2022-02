Búzios recebe o evento "Tô no Rio" em parceria com o Governo do Estado neste fim de semana - Prefeitura de Búzios

Búzios recebe o evento "Tô no Rio" em parceria com o Governo do Estado neste fim de semanaPrefeitura de Búzios

Publicado 18/02/2022 13:53 | Atualizado 18/02/2022 14:20

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste fim de semana, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Praça Santos Dumont, a partir das 19h, o evento “Tô no Rio”.



Os pontos turísticos da cidade serão divulgados em um contêiner instagramável que exibe vídeos de Búzios. O espaço também se torna um centro de informações turísticas com apresentação de shows ao final do dia.



A programação terá quatro dias de duração, com apresentação dos shows de André Viana na quinta-feira (17), Pagode do Junior na sexta-feira (18), JV Delírio no sábado (19) e Brenda Pobel no domingo (20).

O Secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, o articulador para que o projeto acontecesse na cidade, declarou estar muito feliz com esse evento estadual que valoriza os municípios com potenciais turísticos do interior do estado.