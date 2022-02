Secretários Municipais de Búzios se reúnem com Governo do Estado para pedir por mais segurança na cidade - Prefeitura de Búzios

18/02/2022

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio enviou alguns Secretários e representantes ao Governo do Estado para solicitarem o aumento do efetivo de segurança no balneário.

Segundo informações, por solicitação do prefeito Alexandre Martins, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira dos Santos e o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, se reuniram na manhã desta segunda-feira (14), com o Secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Nicola Moreira Miccione, para deliberar sobre a Segurança Pública no município.



Na ocasião, os representantes da administração municipal apresentaram as solicitações cujo tema está relacionado a necessidade da ampliação da parceria com o Governo do Estado para oferecer um maior efetivo de segurança para cidade.



Dentre as demandas, está a implantação do Projeto Segurança Presente, aumento do efetivo da Polícia Civil da 127º DP e o aumento do efetivo da 5ª Cia do 25º BPM. O Governo tem se empenhado para que haja sucesso na implantação das medidas preventivas e dissuasiva de combate as ações de delitos.



O objetivo da ação é trazer maior segurança para a população e evitar o sentimento de insegurança que reflete no cotidiano dos moradores, beneficiando ainda os outros municípios da Região dos Lagos.