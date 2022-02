"V Conferência Regional de Saúde Mental da Baixada Litorânea" é realizada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Búzios - Nesta terça-feira (15), foi realizada no Geribá Tennis Park no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio a 5ª Conferência Regional de Saúde Mental da Baixada Litorânea, com o tema “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços de atenção psicossocial no SUS”.

Estiveram presentes o Prefeito Alexandre Martins, o Secretário de Saúde, Leonidas Heringer, a Subsecretária de Saúde, Josiane dos Santos, a Superintendente Estadual da Atenção Psicossocial e População em Situação de Vulnerabilidade – SAPV: Drª Karen Atiê, Coordenador Estadual da Atenção Psicossocial – COOCAPS: Daniel Elia, a Gerente de Rede de Atenção Psicossial de Búzios, Ana Célia, além dos Conselhos de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Saquarema, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e São Pedro d’ Aldeia.



O evento, que aconteceu durante todo o dia, foi promovido pelos nove municípios da Baixada Litorânea e contou com um cronograma de programação incluindo palestras e debates relacionados ao assunto.

De acordo com o secretário de Saúde, Leonidas Heringer, as propostas apresentadas nesta etapa da conferência, que é regional, serão encaminhadas para a etapa estadual e posteriormente passarão para o âmbito federal. “Estamos focados numa atenção específica na saúde mental. Nossa Conferência Municipal já abordou esta temática e hoje estamos recebendo esta etapa da Conferência Nacional, que é um investimento de técnicos capacitados da Secretaria de Estado dos outros municípios que possibilitarão o desenvolvimento das Políticas Públicas de saúde mental apropriadas para a nossa cidade e para toda a nossa região”.