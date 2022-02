Alunos do Paulo Freire são recebidos em Búzios para debater o passe livre - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/02/2022 11:44

Búzios - Nesta sexta-feira (18), o prefeito em exercício e secretário de Obras Miguel Pereira, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu em seu gabinete, os alunos representantes do curso de Formação dos Professores da escola Paulo Freire que pleiteavam o passe livre para os alunos da rede municipal. Estiveram presentes a Subsecretária de Educação, Xênia dos Reis, o Coordenador do Educacional, Rodrigo Almeida e o Coordenador de Infraestrutura, Ramon Grativol.



Em torno de 20 estudantes da escola Paulo Freire, compareceram na sede da Prefeitura para reivindicar o passe livre e debater sobre os ônibus escolares que trafegam atualmente no município. Na ocasião, Vitória Miranda, Isabella Sicsu, Jessica Ferreira, Gabriella Almeida e Paola Araújo, representando a comissão de estudantes do curso de Formação de Professores, colocaram seus questionamentos, necessidades e solicitações relacionadas a demanda.

O Coordenador do Educacional, Rodrigo Almeida, explicou que os ajustes estão sendo realizados e que hoje os ônibus escolares estão circulando dentro do limite do município de Búzios. Informou que o horário se estendeu para o período noturno visando atender os alunos do Paulo Freire e pontuou que devido a municipalização do atendimento implantado pelo Estado do Rio de Janeiro a empresa Salineira interrompeu a prestação dos serviços em todos os municípios.



As estudantes agradeceram o pronto atendimento dos representantes do administrativo. O prefeito em exercício Miguel Pereira, destacou a importância de haver o diálogo e se colocou a disposição para novos encontros que objetivem agregar positivamente a cidade.

Os horários serão ajustados e a partir de segunda-feira (21), haverá mais um ônibus disponível para a rota. Na quarta-feira (23) será feita a comunicação com a comissão dos estudantes para saber o resultado. A estruturação dos itinerários será adequada conforme a necessidade da demanda.