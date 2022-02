Búzios faz reunião para definir ações para Operação de Carnaval - Prefeitura de Búzios

Búzios faz reunião para definir ações para Operação de Carnaval Prefeitura de Búzios

Publicado 22/02/2022 13:56

Búzios - O prefeito interino e secretário de Obras de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, Miguel Pereira, esteve reunido nesta manhã (22) com os representantes das secretarias de Segurança e Ordem Pública, Saúde, Ambiente e Serviços Públicos para traçar metas sobre Operação de Carnaval que inicia nesta sexta-feira (25).

De acordo com o gestor cada secretaria irá promover ações para manter o ordenamento da cidade.



“Neste período de carnaval a cidade tem o triplo de moradores ambulantes. Precisamos traçar metas com objetivos de atender a todos. Com o cancelamento do carnaval, a cidade oferece belíssimas praias e locais bucólicos, bem propícios ao descanso, sendo um destino perfeito para os turistas. As ações de ordenamentos da cidade precisam estar intercaladas entre as secretarias para obter êxito”, disse Miguel.