Publicado 22/02/2022 13:56

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a implementação do Programa 'Saúde na Hora' na Unidades Básicas de Saúde da Rasa, Clínica da Família Olavo da Costa e Cem Braças. Segundo a Prefeitura, o programa já está acontecendo e o expediente ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.

'A população poderá realizar diversos atendimentos voltados para a saúde preventiva do idoso, da criança, do homem e da mulher. Atividades incluem visitação domiciliar, grupo educativos e marcação de exames e consultas médicas para diversas especialidades', informam.

O programa oferece além da marcação de exames de pré-natal, preventivo, eletrocardiograma, teste rápido de HIV e sífilis, o hiperdia, que tem por objetivo cadastrar e acompanhar todos os pacientes hipertensos e diabéticos para que seja feito um controle das doenças e se possa garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Atendimentos com dentista, vacinação de rotina e vacinação contra o Covid-19 também fazem parte do Programa Saúde na Hora.