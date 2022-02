Operação Tapa Buracos é realizada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/02/2022 15:00

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta segunda-feira (21), uma operação Tapa Buracos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho da Marina.

A ação ocorreu em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER–RJ) após o pedido do município e tem por objetivo diminuir os impactos causados aos veículos que trafegam pela via.

De acordo com o secretário da pasta, Marcus Vallerius, as operações serão semanais e seguirão tanto no trecho que inclui a obra da Marina, como do Pórtico até o Centrinho.