Búzios arrecada dez toneladas e meia de doações para as vítimas da tragédia petropolitanaPrefeitura de Búzios

Publicado 25/02/2022 10:34

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio enviou nesta quarta-feira (23) dez toneladas e meia (10.500 kg) de doações arrecadadas em vários pontos da cidade, em prol das vítimas da tragédia de Petrópolis, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2022. A equipe de voluntários, formadas pela Defesa Civil, Guarda-vidas e Guarda Ambiental saiu em comboio, às 5h da manhã em dois caminhões e uma van cheios de alimentos, água, roupas, entre outras necessidades básicas.

O comboio foi dividido em grupos e entregou as doações em vários locais disponíveis para distribuição às vítimas dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas. Até o momento, mais de 50 pessoas continuam desaparecidas, contabilizando 208 mortos. É a maior tragedia da história da cidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Búzios, Daniel Rezende, a cidade mais parecia um cenário de guerra, diante da catástrofe vivenciada pela equipe no primeiro dia que chegaram a Petrópolis, e que qualquer ajuda ou doação é de suma importância para as vítimas:

“Nossas equipes vão continuar arrecadando alimentos para as vítimas de Petrópolis. Eu, Rafael Fernandes e o GMA Torres, logo estaremos aqui de volta com os caminhões cheios de doações do nosso povo buziano”, disse o coordenador.

O primeiro destino foi na Paróquia de São Sebastião de Indaiá, no bairro São Sebastião. Na ocasião, o pároco que recebeu as doações, agradeceu ao prefeito Alexandre Martins e toda a população buziana pelo carinho e empenho e desejou que “Deus possa conceder ambulantemente tudo que for necessário para todos”.

As demais doações foram distribuídas nos seguintes locais:



- SESC da Quitandinha;



- Igreja Metodista Wesleyana;



- Instituição de distribuição da Sra. Márcia;



- Vila Felipe no ponto de apoio do Sargento Boening.