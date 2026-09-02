127ª Delegacia de Polícia Civil, coordenada pelo delegado Dr. Lauro. - Foto: Reprodução

127ª Delegacia de Polícia Civil, coordenada pelo delegado Dr. Lauro.Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 17:17

Búzios - A 5ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Armação dos Búzios, registrou - A 5ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Armação dos Búzios, registrou redução nos índices criminais durante o mês de agosto de 2026 , em comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo dados do ISP/GEO, não houve registros de casos de letalidade violenta, roubo de veículo e roubo de carga no município durante o período. Com isso, os três indicadores apresentaram redução de 100% na comparação com agosto do ano anterior.

Nos casos de roubo de rua, houve uma ocorrência em agosto de 2026, representando redução de 80% em relação ao mesmo período de 2025.

De acordo com a Polícia Militar, os resultados estão relacionados ao trabalho realizado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Armação dos Búzios, coordenada pelo secretário Cel. Gláucio, e com a 127ª Delegacia de Polícia Civil, coordenada pelo delegado Dr. Lauro.

Ainda segundo a corporação, as ações envolvem patrulhamento, abordagens, operações, compartilhamento de informações, uso do sistema de videomonitoramento e atividades de inteligência.

A 5ª Companhia informou que as ações de policiamento continuarão no município, com foco na prevenção e no combate aos crimes.

