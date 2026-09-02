127ª Delegacia de Polícia Civil, coordenada pelo delegado Dr. Lauro.Foto: Reprodução
Búzios registra redução nos índices de crimes em agosto, aponta ISP
Levantamento do ISP/GEO aponta ausência de registros em três indicadores e queda de 80% nos roubos de rua
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Homem é preso após incêndio em suíte de hotel no Centro de Búzios
Ele foi localizado nos fundos do estabelecimento com queimaduras pelo corpo e levado para atendimento médico; ninguém entre hóspedes e funcionários ficou ferido
Foragido de Minas Gerais é preso em mansão de luxo em Búzios
Homem era procurado pela Justiça por roubo majorado e, segundo a polícia, estava escondido na cidade desde 2018
Marcelo Freixo detona Garotinho em entrevista: 'é um idiota'
Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
TRE manda apagar vídeo com acusações contra Luciana Polati
Decisão determina retirada do conteúdo em 24 horas, fixa multa diária de R$ 10 mil e manda Meta fornecer dados para identificar autor da publicação
Expo Agro de Daniela lota parque e turbina economia de Araruama
Prefeita diz que público superou o melhor dia da edição anterior e destaca ocupação de hotéis, pousadas e Airbnb
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