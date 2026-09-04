Matheus dos Santos Nascimento, conhecido como "MT", e Lorran Ângelo, o "Du Balão" - Foto: Reprodução

Matheus dos Santos Nascimento, conhecido como "MT", e Lorran Ângelo, o "Du Balão"Foto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 15:28

Búzios - Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho nos bairros Tartaruga e Vila Caranga, em - Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico de drogas do Comando Vermelho nos bairros Tartaruga e Vila Caranga, em Armação dos Búzios , foi preso na noite desta quinta-feira (3), junto com outro suspeito de integrar a organização criminosa. Matheus dos Santos Nascimento, conhecido como “MT”, e Lorran Ângelo, o “Du Balão”, foram encontrados juntos no bairro José Gonçalves durante uma ação da 127ª DP.

Segundo a Polícia Civil, Matheus é considerado uma das principais lideranças investigadas na estrutura do tráfico na região. A prisão, de acordo com os investigadores, representa um avanço para atingir o comando da organização e não apenas os pontos de venda de drogas.

Os dois tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça após um trabalho de inteligência realizado pela 127ª DP. As investigações ganharam força depois da prisão em flagrante de dois outros suspeitos, identificados pelas iniciais M.R.T. e D.B.B., em uma ocorrência registrada pela unidade.

Durante as diligências, os policiais encontraram informações que, segundo a investigação, ajudaram a esclarecer parte da logística financeira do tráfico na Vila Caranga. A partir desses elementos, os investigadores passaram a identificar outros integrantes e as funções desempenhadas dentro da organização.

A ação desta quinta-feira contou com o apoio da Central de Monitoramento do município, que auxiliou no acompanhamento da movimentação dos investigados e na localização da dupla.

Além das prisões, os agentes apreenderam dois celulares e cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço relacionado a Matheus.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e apurar o papel de cada um na estrutura. A unidade afirma que o combate ao tráfico e às facções continuará entre as prioridades de atuação em Búzios.

A reportagem tentou contato com a defesa dos citados, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.