Matheus dos Santos Nascimento, conhecido como "MT", e Lorran Ângelo, o "Du Balão"Foto: Reprodução
Apontado como chefe do Comando Vermelho é preso em Búzios
Homem conhecido como "MT" foi localizado junto com outro suspeito no bairro José Gonçalves; polícia investiga estrutura do tráfico em Tartaruga e Vila Caranga
Flávio lidera para presidente e Paes e Ruas empatam em Cabo Frio, diz pesquisa
Pesquisa também aponta Dra. Gabriela na frente para deputada estadual e Subtenente Bernardo liderando a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados
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Mulher relata importunação sexual na Praia de Geribá, em Búzios
Vítima afirma que homem permaneceu nas proximidades, praticou ato obsceno e a observou enquanto estava com outra mulher
Candidatura de Russo "subiu no telhado", em Araruama
MPE dá parecer pelo indeferimento do registro e cita possíveis ligações com pessoas investigadas por organização criminosa; julgamento acontece na próxima semana
MPE pede indeferimento da candidatura de Marquinho Mendes a deputado estadual
Parecer aponta condenações no TCU e rejeição de contas como motivos para considerar o ex-prefeito de Cabo Frio inelegível; decisão final ainda cabe à Justiça Eleitoral
TRE-RJ cassa Carlos Russo e troca de partido custa mandato em Araruama
Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
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