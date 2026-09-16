Carro ficou atolado ao retirar jet ski do mar - Jornal Folha de Búzios

Carro ficou atolado ao retirar jet ski do marJornal Folha de Búzios

Publicado 16/09/2026 16:03

Uma cena chamou a atenção de moradores e turistas na tarde desta terça-feira (15), quando um carro ficou atolado na areia da Praia do Canto, em Búzios . O caso ocorreu na altura da última servidão da praia e atraiu pessoas que passavam pelo local, impactando quem frequentava a região.

De acordo com as informações apuradas, o automóvel acabou atolando no momento em que realizava a retirada de um jet ski do mar. A circulação de veículos na areia da praia é proibida por legislação municipal.

Novas atualizações sobre o caso e eventuais desdobramentos seguem sendo acompanhadas.

A reportagem não conseguiu localizar o motorista para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.