Momento do furto capturado por câmera de segurança - Foto: Reprodução

Momento do furto capturado por câmera de segurançaFoto: Reprodução

Publicado 14/09/2026 18:09



Segundo informações, a ação aconteceu por volta das 2h26. Nas imagens, é possível observar, ao fundo, o momento em que uma pessoa, que estaria em uma bicicleta, passa pelo local e leva o portão. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o portão grande do campo da Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), localizado no Centro da cidade, foi levado durante a madrugada desta segunda-feira (14). Segundo informações, a ação aconteceu por volta das 2h26. Nas imagens, é possível observar, ao fundo, o momento em que uma pessoa, que estaria em uma bicicleta, passa pelo local e leva o portão.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações obtidas pelo jornal, o presidente do clube está providenciando o registro de um boletim de ocorrência na delegacia.

A Secretaria de Segurança informou que foi comunicada sobre o furto do portão na manhã desta segunda. Após tomar conhecimento da ocorrência, equipes realizaram buscas junto à Central de Monitoramento e localizaram imagens que registraram a ação.

Ainda segundo a secretaria, foram realizadas ações integradas com a 127ª Delegacia de Polícia), que teriam possibilitado a identificação da autoria do furto e a adoção das medidas relacionadas ao caso.

De acordo com a nota, as providências foram concluídas ainda durante a manhã desta segunda-feira, encerrando o procedimento.

A Secretaria de Segurança destacou o trabalho integrado entre os órgãos e o uso das ferramentas de monitoramento para auxiliar na identificação de envolvidos em ocorrências no município.