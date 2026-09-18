O homem foi levado para a 127ª DPPolícia Civil
Gerente do tráfico de Cem Braças é preso com 260 drogas em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria ligado ao Comando Vermelho e confessou a venda de entorpecentes durante a abordagem
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Segundo a Polícia Civil, suspeito estaria ligado ao Comando Vermelho e confessou a venda de entorpecentes durante a abordagem
Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Homem é preso por tráfico de drogas na Rasa, em Búzios
Segundo a Polícia Civil, suspeito foi visto entregando entorpecentes e tinha material semelhante a drogas e dinheiro em espécie
Carro fica atolado na areia da Praia do Canto, em Armação dos Búzios
Veículo tentava retirar um jet ski do mar quando encalhou na altura da última servidão
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