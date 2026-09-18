O homem foi levado para a 127ª DP - Polícia Civil

O homem foi levado para a 127ª DPPolícia Civil

Publicado 18/09/2026 15:17

Uma ação da 127ª Delegacia de Polícia (DP), realizada nesta quinta-feira (17), terminou com a prisão em flagrante de M. A. da S., conhecido como “Joaquim”, no bairro Cem Braças, em Armação dos Búzios . Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como gerente do tráfico ligado ao Comando Vermelho e foi encontrado com mais de 260 invólucros de entorpecentes.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e diligências realizadas por agentes da 127ª DP, sob coordenação do delegado titular, Dr. Lauro Coelho. A polícia recebeu informações sobre a prática de tráfico nas proximidades da Praça Zé Paraíba e passou a monitorar a região.

Durante o monitoramento, os agentes flagraram o suspeito realizando movimentações que, segundo a investigação, eram compatíveis com a venda de drogas. Em seguida, localizaram um ponto utilizado para esconder os entorpecentes.

No local, foram apreendidos 187 invólucros contendo pó branco e 81 com erva seca, além de um aparelho celular, totalizando mais de 260 invólucros de drogas.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil, “Joaquim” exerceria a função de gerente do tráfico ligado ao Comando Vermelho e teria mais de 10 anotações em sua ficha criminal. Após a abordagem, ainda segundo a corporação, ele confessou que realizava a comercialização de drogas na região.

O homem foi levado para a 127ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.