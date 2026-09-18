Cristiano de Sousa Silva estava na Rua dos Hibiscos AmarelosJornal Folha de Búzios

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Renata Cristiane
Um homem identificado como Cristiano de Sousa Silva, de 39 anos, foi encontrado caído por volta das 4h desta sexta-feira (18), na Rua dos Hibiscos Amarelos, no bairro Nova Vila Verde, em Búzios. Segundo as informações, populares prestaram auxílio ao homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.
Após a confirmação do óbito, o corpo permaneceu na via enquanto eram aguardados os procedimentos legais. A remoção foi realizada pela Defesa Civil Estadual, e o corpo foi encaminhado para os procedimentos necessários.
As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.