Cristiano de Sousa Silva estava na Rua dos Hibiscos Amarelos - Jornal Folha de Búzios

Cristiano de Sousa Silva estava na Rua dos Hibiscos AmarelosJornal Folha de Búzios

Publicado 18/09/2026 16:29

Um homem identificado como Cristiano de Sousa Silva, de 39 anos, foi encontrado caído por volta das 4h desta sexta-feira (18), na Rua dos Hibiscos Amarelos, no bairro Nova Vila Verde, em Búzios . Segundo as informações, populares prestaram auxílio ao homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

Após a confirmação do óbito, o corpo permaneceu na via enquanto eram aguardados os procedimentos legais. A remoção foi realizada pela Defesa Civil Estadual, e o corpo foi encaminhado para os procedimentos necessários.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.