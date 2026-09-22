Igor Daniel Silva Hernandes foi conduzido à 127ª DP Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), sob coordenação do delegado titular, Dr. Lauro Coelho, receberam uma denúncia sobre a possível prática de tráfico de drogas na região. As informações indicavam que um homem estaria comercializando entorpecentes no local.
Os policiais foram até o endereço indicado em uma viatura descaracterizada e iniciaram o monitoramento da área. De acordo com a ocorrência, a equipe permaneceu nas imediações por cerca de 30 minutos e identificou um homem com as características informadas na denúncia.
Ainda segundo a Polícia Civil, os agentes observaram pessoas se aproximando do suspeito e mantendo contato com ele. Em determinado momento, os policiais teriam visto Igor retirando pequenas quantidades de substâncias de uma sacola e realizando entregas às pessoas que se aproximavam.
Conforme o registro policial, ao perceber a presença dos agentes, Igor deixou uma quantidade de material sob o para-choque de um veículo de cor prata, aparentemente abandonado, e seguiu em direção a um imóvel situado nas proximidades.
Os policiais foram até o veículo e localizaram o material. Na sequência, seguiram em direção ao imóvel, onde Igor foi localizado e abordado. Durante a abordagem, segundo a Polícia Civil, Igor confessou aos agentes que realizava a comercialização de drogas naquele local.
Na ação, foram apreendidos 18 invólucros de maconha, 38 invólucros de cocaína e 22 pedras de crack, totalizando 78 unidades de substâncias entorpecentes. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 200 em espécie.
De acordo com a Polícia Civil, Igor possui outras anotações criminais e já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas em outra ocorrência, também pela equipe da 127ª DP.
Igor foi conduzido à 127ª DP junto com o material apreendido. Após análise dos fatos e dos elementos apresentados, a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
A ocorrência foi registrada sob o RO nº 127-03778/2026. A Polícia Civil informou que o caso seguirá os procedimentos legais. O material apreendido foi apresentado na delegacia junto com o preso para registro da ocorrência e demais providências. As informações sobre a prisão foram divulgadas pela 127ª DP nesta segunda-feira (21).
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